Wall Street begint de week hoger

De beurzen in New York zijn maandag hoger aan de laatste handelsdag van de maand begonnen. Veel ogen zijn gericht op de telecomsector, nadat bekend was geworden dat T-Mobile US zijn concurrent Sprint wil overnemen. Fastfoodketen McDonald’s opende de boeken en toonde positieve cijfers.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,6 procent in de plus op 24.460 punten. De brede S&P 500 klom 0,4 procent tot 2679 punten. Technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,3 procent bij op 7142 punten.

Beleggers reageerden voornamelijk negatief op de beoogde samenvoeging van T-Mobile US en Sprint. Investeerders vrezen dat de mededingingsautoriteiten een stokje steken voor de overname. Het aandeel Sprint maakte daardoor een duikeling van 11 procent, T-Mobile verloor 4 procent.

McDonald’s steeg bijna 4 procent. Uit een kwartaalbericht van de fastfoodketen bleek dat de omzet op jaarbasis was gedaald door de afstoting van restaurants. Met uitzondering van die desinvesteringen presteerde McDonald’s met een omzetstijging juist beter dan analisten hadden verwacht.