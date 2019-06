Wall Street begint dag met winst

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten aan de handel begonnen, na de bescheiden minnen van een dag eerder. De aandacht van beleggers op Wall Street blijft voor een groot deel uitgaan naar de Amerikaans-Chinese handelsvete. Verder gingen de olieprijzen stevig omhoog door incidenten met olietankers in de Golf van Oman.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,5 procent hoger op 26.124 punten. De brede S&P 500 zat 0,4 procent in de lift tot 2893 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,6 procent met 7837 punten.

China liet weten niet toe te zullen geven aan druk van de Amerikanen en te blijven vechten tot het einde in het handelsconflict met de Verenigde Staten. De Chinese vicepremier Liu He suggereerde dat Peking met extra maatregelen kan komen om de economie te stimuleren.

Sport- en yogakledingmerk Lululemon Athletica steeg bijna 5 procent in beurswaarde, dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers en een verhoging van de winstverwachting voor het hele boekjaar. Woninginrichter RH, het voormalige Restoration Hardware, ging in de eerste handelsminuten daarnaast bijna 24 procent omhoog, eveneens door meevallende kwartaalresultaten en verhoogde prognoses.