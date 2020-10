Wakker Dier: Onjuist beeld in kipreclame

Wakker Dier stapt naar de Reclame Code Commissie (RCC) met een klacht over een advertentie van de organisatie van pluimveeslachterijen Nepluvi. In de advertentie wordt volgens de actiegroep een onjuist beeld gegeven van de Europese pluimveesector. De advertentie is onderdeel van een campagne die gefinancierd is door de EU.

„Het beeld van de kippenstal dat Nepluvi in de advertentie gebruikt, is veel te rooskleurig over het leven van zo’n 90 procent van de vleeskuikens in de EU,” zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier. Volgens Hilhorst hebben de kippen in een gemiddelde EU-stal geen strobalen, geen ramen, geen overdekte uitloop en zien zij nooit daglicht, terwijl dat in de advertentie wordt gesuggereerd.

De bewuste advertentie verscheen op 2 september in weekblad Privé.