Wakker Dier beschuldigt pluimveesector van oneerlijke reclame

Wakker Dier stapt naar de Reclame Code Commissie (RCC) met een klacht over een advertentie van de Nederlandse pluimveesector (Nepluvi). In de advertentie wordt volgens Wakker Dier een onjuist beeld gegeven van de Europese pluimveesector. De advertentie is onderdeel van een campagne die gefinancierd is door de EU. „Het beeld van de kippenstal dat Nepluvi in de advertentie gebruikt, geeft een veel te rooskleurig beeld van het leven van zo’n negentig procent van de vleeskuikens in de EU,” zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier.

De bewuste advertentie verscheen 2 september in weekblad Privé. Wakker Dier bestrijdt drie claims in de advertentie. Ten eerste suggereert Nepluvi dat het representatief is dat EU-vleeskuikens leven in stallen met strobalen en grote ramen; ten tweede dat zij in ruime stallen leven; ten derde dat iedereen in de Europese pluimveesector maatregelen neemt om een hoog dierenwelzijn te garanderen.

Volgens Wakker Dier hebben de kippen in een gemiddelde EU-stal geen strobalen, geen ramen, geen overdekte uitloop en zien zij nooit daglicht. Wakker Dier wijst erop dat de plofkip nog altijd de norm is in de EU. Dit snelgroeiende ras in combinatie met hoge bezettingsdichtheden, loopt een sterk verhoogd risico op gebreken als kreupelheid en voetzoolzweren, aldus Hilhorst. „De sector kan daarom niet zeggen dat ‘iedereen’ maatregelen neemt die een hoog dierenwelzijn ‘garanderen’.” Over de stallen meldt Wakker Dier dat die in werkelijkheid weliswaar groot zijn, maar ook dat er duizenden kippen in één stal leven. „Het is veel te vol in de stal. Per kip is er nog geen A4’tje ruimte,” zegt Hilhorst.

De Nederlandse pluimveesector (Nepluvi) kreeg eind 2019 4,4 miljoen euro subsidie van de EU om de kipconsumptie te stimuleren. Met dit geld voert de industrie vanaf 2020 twee jaar lang campagne in zes EU-landen, waaronder Nederland. De doelstelling van de campagne is onder meer een groei van de pluimveeconsumptie met 1,2 procent per jaar.