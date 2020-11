Waarschijnlijk nieuw onderzoek naar coronavaccin AstraZeneca

Er komt waarschijnlijk een nieuw internationaal onderzoek naar het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca. Dat heeft topman Pascal Soriot gezegd. Er is onduidelijkheid ontstaan over de effectiviteit van het vaccin nadat een productiefout werd toegegeven.

AstraZeneca, dat bij de ontwikkeling van het vaccin samen optrekt met de Universiteit van Oxford, meldde maandag dat een lagere aanvangsdosis van het vaccin, gevolgd door een volledige dosis, een werkzaamheid van 90 procent opleverde bij een kleine groep deelnemers. Bij twee volledige doses zou de werkzaamheid 62 procent zijn.

Het hoofd van het Amerikaanse vaccinprogramma, dat bekend staat als Operation Warp Speed, stelde dat de dosis die het hogere niveau van effectiviteit liet zien, werd getest in een groep waarvan de gemiddelde leeftijd lager lag. Jongere mensen zijn doorgaans minder vatbaar voor het virus. Het hoofd van het vaccinprogramma zei ook dat het een fout was dat aan sommige mensen de halve dosis werd gegeven. Geen van die details werd in eerste aanleg onthuld door AstraZeneca of Oxford.

Soriot verwacht niet dat een nieuw onderzoek naar het coronavaccin de goedkeuring van Britse en Europese regelgevende instanties zal vertragen. Hij denkt dat het vaccin in sommige landen voor het eind van het jaar wordt goedgekeurd.