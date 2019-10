Waarom kalverhouder Wijnne niet protesteert

Elbert Wijnne uit Barneveld, bedrijfsleider op een kalverhouderij, ervaart een worsteling als het gaat om de boerenprotesten. „De demonstranten passeerden voor mij een duidelijke grens toen ze politici gingen uitfluiten en middelvingers naar hen opstaken.”

De zorgen en boosheid van de boeren snapt Wijnne drommels goed. „Die boosheid heb ik zelf ook. De motivatie om te gaan protesteren begrijp ik ook. Er komt zoveel op ons, de boeren, af. Er is zoveel regelgeving. Boeren zijn het zat. Genoeg is genoeg. Jammer dat de protesten schijnbaar nodig zijn om ons punt duidelijk te maken.”

Toch reisde Wijnne niet op een tractor af naar Den Haag. Eerder deze maand niet en ook woensdag niet. „Heel bewust. Ik ben niet zo van het demonstreren. Voorafgaand heb ik mezelf afgevraagd: Wil ik daar bij zijn? Blijft het wel netjes? Achteraf gezien passeerden de demonstranten voor mij een duidelijke grens toen ze politici gingen uitfluiten en middelvingers naar hen opstaken. In zo’n setting voel ik me niet thuis.”

Het toont volgens Wijnne van weinig respect voor de overheid. „Het zijn politici en een minister die het lef hebben om op het podium te komen spreken. Daarvoor moet je respect tonen. De overheid is uiteindelijk over ons gesteld, als Gods dienares. Die overheid dienen wij eer te bewijzen. Al vind ik dat soms ook een lastige. Zeker op momenten als de overheid zich onbetrouwbaar toont.”

De worsteling hoe een christenboer zich moet verhouden tot de protesten proeft Wijnne meer in zijn omgeving. „Ik hoorde van collegaboeren met een christelijke achtergrond die naar Den Haag zijn geweest. Ze vroegen zich achteraf toch af of ze het wel hadden moeten doen.”

Wijnne wil niet voor andere boeren bepalen wat ze wel of niet moeten doen. „Ik houd het maar het liefst bij mijzelf. Een signaal afgeven vind ik prima, maar blokkades opwerpen gaat voor mij te ver. Dan ga je de kant op van ontwrichting van de samenleving.”

De kalverboer waarschuwt voor het uit de hand lopen van de demonstraties. „Bij het provinciehuis Groningen gingen een paar boeren over de schreef. Dat valt niet goed te praten. De acties lijken een grimmiger sfeer te krijgen. Daarmee neemt het draagvlak en de sympathie die we bij de eerste actie nog hadden af. Als we de publieke opinie tegen krijgen, zijn we verder van huis. Beeldvorming is een hele belangrijke.”

Of Wijnne in plaats van in actie te komen liever afwacht? „Nou, dat niet. Je moet ook niet niks doen. Het is bid en werk. Maar ik ben meer van de inhoud, van het gesprek aangaan. Daarmee kun je een hele hoop te bereiken.”