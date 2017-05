Waarde bitcoin passeert grens 2000 dollar

De virtuele munt bitcoin is sinds zondag voor het eerst meer dan tweeduizend dollar waard. Omgerekend levert een bitcoin daarmee zo’n 1785 euro op, zo blijkt uit koersoverzichten op ruilmarkten voor digitale valuta.

In 2013 brak de bitcoin voor het eerst door de grens van duizend dollar. Door verschillende oorzaken werd de munt vervolgens minder waard. De bitcoin werd begin dit jaar echter weer verhandeld voor zo’n duizend dollar, omdat de munt een gewild beleggingsobject werd vanwege de politieke en economische onzekerheid in de wereld.

De koers van de bitcoin is erg wisselvallig. Waardeverschillen van enkele tientjes op een dag zijn niet ongebruikelijk. De koers kreeg de laatste tijd een flinke oppepper doordat steeds meer nationale overheden de bitcoin als wettelijk betaalmiddel erkennen. Dat is onlangs bijvoorbeeld gebeurd in Japan. In Nederland is de bitcoin geen officiële valuta.

Het elektronische betaalmiddel bestaat sinds 2009 en is niet onomstreden. De bitcoin kan namelijk ook worden gebruikt door criminelen, omdat er in sommige gevallen anoniem mee kan worden betaald.