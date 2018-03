Waakhond Hongkong gaat voor cryptodeal liggen

De Hongkongse beurswaakhond SFC heeft de zogeheten Initial Coin Offering (ICO) van Black Cell Technology Limited tegengehouden. Daardoor kan het techbedrijf geen geld meer ophalen in Hongkong met zijn eigen cryptomunt, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times.

Black Cell zou zich onder meer niet aan de regels houden op het gebied van adverteren. Het is niet voor het eerst dat het bedrijf onder vuur ligt vanwege de uitgifte van cryptomunten. De Amerikaanse toezichthouder SEC noemde volgens mediaberichten de uitgifte door Black Cell in januari ook al ‘illegaal’.

In bredere zin schroeven de beurswaakhonden in verschillende landen het toezicht op ICO’s op. Nu vallen de uitgiftes nog vaak buiten de bestaande regels. Daardoor ligt misbruik op de loer, zei toezichthouder SEC deze maand nog maar eens. Vorig jaar deden de Chinese en Zuid-Koreaanse toezichthouders de ICO daarom in de ban. De Nederlandse waakhond AFM waarschuwt ook voor de procedure, maar heeft geen maatregelen genomen.