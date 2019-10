VW zet streep door plannen Turkse fabriek

De Duitse automaker Volkswagen schrapt zijn plannen voor een productielocatie in Turkije. De onderneming zegt de situatie en de ontwikkelingen in het land, na de Turkse inval in Syrië, met de nodige bezorgdheid te volgen.

Eerder deze maand plaveide Volkswagen nog de weg voor de komst van een fabriek in het land. Het bedrijf richtte een Turkse dochteronderneming in de stad Manisa op. De volgende stap zou de ontwikkeling van een productielocatie zijn. Met de komst van de fabriek, goed voor 5000 banen, zou een bedrag van 1,3 miljard euro zijn gemoeid. Volkswagen had nog geen finale klap gegeven op het plan.

Met de inval in Syrië heeft Turkije zich de woede van vele landen op de hals gehaald. De Verenigde Staten kondigden sancties aan. Europese landen zeiden geen wapens meer aan Turkije te leveren.