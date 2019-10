VW wil kennis elektrisch rijden delen

Volkswagen kijkt of andere autobouwers willen samenwerken op het vlak van elektrische auto’s om kosten te delen. De Duitse autogigant investeert miljarden euro’s op dat vlak en hoopt zijn kennis door te kunnen verkopen.

Volkswagen probeert Tesla te onttronen als belangrijkste bouwer van luxere elektrische auto’s en pompt daarom veel geld in zijn dochterondernemingen Audi en Porsche. Volgens het hoofd ontwikkeling bij Audi is er „zeker” interesse in samenwerking. „We voeren gesprekken. Het delen van technologie om schaalvoordelen te verkrijgen is de enige manier om een ommekeer te bewerkstelligen voor elektrisch rijden.”

Er wordt gewerkt aan een platform voor Audi en Porsche dat in 2021 de basis moet vormen van nieuwe volledig elektrische auto’s. Met welke partijen wordt gesproken over een samenwerking werd niet bekendgemaakt.