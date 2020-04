VW weet nog niet of het recorddividend van 3,3 miljard uitkeert

Automaker Volkswagen weet nog niet of het overgaat tot uitbetaling van 3,3 miljard euro aan dividend. Door de coronacrisis neigt het Duitse bedrijf ernaar om een deel van de centen te houden om er eventuele tegenvallers mee op te kunnen vangen.

Financieel directeur Frank Witter van Volkswagen legde eerder aan personeel uit dat beleggers recht hebben op dividend, en dat er teleurstelling zou heersen op het moment dat deze betaling wordt opgeschort. Maar door de crisis moet de automaker ook aan zijn kaspositie denken, waarmee het schrappen van de beloning toch weer als optie op tafel ligt.

Verschillende andere grote bedrijven hebben eerder al hun dividendbetalingen geschrapt, verlaagd of opgeschort. Alleen al in Noord-Amerika en Europa ging een streep door ruim 51 miljard euro aan uitkeringen aan aandeelhouders. Verder zou alleen in West-Europa al bijna 37 miljard euro aan betalingen zijn opgeschort.

Volkswagen zegt in een reactie dat het de situatie nauwlettend in de gaten houdt. Bij Porsche Automobil Holding, het investeringsvehikel van de Porsche en Piech-familie, dat de controle heeft over de grootste automaker ter wereld, weigerden ze commentaar te geven. De winst van Volkswagen en de dividenduitkering zijn de enige significante inkomstenbronnen van de houdstermaatschappij.