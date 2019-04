VW verkent Koreaanse samenwerking voor accu’s

Volkswagen wil met het Zuid-Koreaanse energie- en raffinagebedrijf SK Innovation een fabriek opzetten die accu’s voor elektrisch rijden produceert. Dat zegt de eindverantwoordelijke voor accuproductie van SK Innovation. Het zou de eerste keer zijn dat het Duitse autoconcern met een partner investeert in accu’s voor elektrische auto’s.

Volkswagen bevestigt te willen investeren in een accufabrikant, maar noemt SK Innovation niet bij naam. De Duitse automaker zet de komende jaren flink in op elektrificatie en wil in de periode tot 2028 bijna zeventig nieuwe elektrisch aangedreven modellen op de markt brengen. Nu haalt de Duitse autofabrikant de accu’s voor die voertuigen nog bij externe leveranciers uit Azië, maar daar moeten accu’s van eigen makelij bij komen.