VW steekt vele miljarden in elektrisch rijden

Autofabrikant Volkswagen wil uiterlijk in 2030 elektrisch aangedreven versies hebben van al zijn driehonderd modellen. Om dat te bereiken wordt 20 miljard euro gestoken in de ontwikkeling van de auto’s en nog eens 50 miljard euro in de benodigde batterijen, zo maakte topman Matthias Müller bekend.

Volkswagen wil korte metten maken met het gebutste imago door het schandaal rond manipulatie van testgegevens van dieselauto’s. „We hebben de boodschap ontvangen en gaan aan de slag. De transformatie in onze sector is onstuitbaar en wij zullen die transformatie aanvoeren.”

De beweging richting elektrisch rijden door autofabrikanten wordt gevoed door veranderende regelgeving. China maakte afgelopen weekend zijn plannen bekend om rijden op traditionele brandstoffen uit te faseren. China is de grootste automarkt ter wereld. Eerder deden onder meer Frankrijk en Groot-Brittannië dat al.