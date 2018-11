’VW klaar voor 50 miljoen elektrische auto’s’

Volkswagen is van plan groots uit te pakken met elektrische auto’s. Het Duitse autoconcern is voorbereid op de productie van 50 miljoen elektrisch aangedreven voertuigen, zei topman Herbert Diess in het blad Automobilwoche.

Zowel de inkoopprocessen voor accu’s als de productielijnen voor elektrische auto’s worden volgens Diess klaargestoomd om de miljoenen e-auto’s te kunnen produceren. Eerder kondigde de autofabrikant al aan eind 2022 zestien fabrieken te willen voor elektrische auto’s.

De eerste volledig elektrische auto’s moeten in 2019 van de band rollen. Onlangs meldden bronnen aan persbureau dpa dat Volkswagen ook een e-auto van minder dan 20.000 euro op de markt wil zetten. Dit instapmodel zou in 2022 te koop zijn.

Voor Duitse automakers is het zaak op tijd met auto’s te komen die minder vervuilend zijn. Steeds meer steden in Duitsland willen dieselvoertuigen verbieden om luchtvervuiling tegen te gaan.