VW: ID.3 maakt elektrisch rijden voor iedereen mogelijk

Volkswagen heeft maandag op de internationale autobeurs IAA in Frankfurt het elektrische model ID.3 gepresenteerd. Ook onthulde de Duitse fabrikant een nieuw logo. De autobouwer spreekt van een nieuw tijdperk: ”New Volkswagen”.

Net zoals de Kever en de Golf moet de ID.3 een begrip worden in de Volkswagen-serie, vindt de fabrikant. Het concern zet hiermee in op duurzame ontwikkeling.

Het nieuwe logo van Volkswagen wordt „moderner, duidelijker en eenvoudiger.” In 2D-optiek presenteert het automerk zichelf wereldwijd als modern en authentiek.

De rebranding van Volkswagen is een grote operatie. Op de meer dan 10.000 vestigingen van dealers en servicepartners over de hele wereld zullen ongeveer 70.000 logo’s worden vervangen. De omschakeling naar het nieuwe ontwerp zou medio 2020 voltooid moeten zijn. Het zou daarmee een van de grootste rebrandingcampagnes ter wereld worden. Volkswagen ondergaat hiermee „een fundamentele transformatie naar een toekomst met een neutrale emissiebalans voor iedereen,” stelt Stackmann, lid van de Raad van Bestuur.

Volkswagen heeft maandag op de internationale autobeurs IAA in Frankfurt het elektrische model ID.3 onthuld. beeld Volkswagen

CO2-neutraal

Volkswagen definieert het concept van de ID.3 als compleet nieuw. Met een opvallend, gestroomlijnd design moet dit model direct herkenbaar zijn als elektrische auto. Dit eerste model van de nieuwe en brede range elektrische Volkswagens, is volgens de fabrikant per saldo CO2-neutraal. Als de ID.3 gebruikmaakt van elektriciteit uit hernieuwbare bron, is het volledig CO2-neutraal rijden mogelijk. In Nederland kan dat met diverse laadabonnementen op groene stroom.

De ID.3 is ongeveer net zo groot als een Golf, maar biedt de binnenruimte van een grotere auto.

Meer omzet Volkswagen in moeilijke markt

Actieradius

Volkswagen heeft miljarden geïnvesteerd in elektrificatie. Het concern verwacht veel van het zogenaamde modulaire elektrische onderstel MEB dat gebruikt gaat worden voor vrijwel alle nieuwe elektrische modellen van Audi, Volkswagen, Seat en Skoda.

Dit onderstel is ontwikkeld voor een maximale actieradius. De batterij is ondergebracht in de wagenvloer en ook andere componenten zijn plaatsbesparend verwerkt.

Er zijn drie batterijvarianten beschikbaar voor de ID.3. Met de basisversie zou een actieradius van 330 kilometer moeten kunnen worden behaald. Voor de langere afstandsrijders is een upgrade naar 420 of zelfs 550 kilometer mogelijk.

Volkswagen biedt diverse laadmogelijkheden voor thuis en onderweg. Het laadproces is via een speciale app te starten, te stoppen en te monitoren.

Volkswagen heeft maandag op de internationale autobeurs IAA in Frankfurt het elektrische model ID.3 onthuld. beeld Volkswagen

Reserveringen

In november rollen de eerste ID.3’s van de band in het Duitse Zwickau. De basiseditie, waarvoor al meer dan 30.000 reserveringen zijn gedaan, zou minder dan 40.000 euro moeten gaan kosten, waarmee die meteen toegankelijk zou moeten zijn voor een breed publiek. Vanaf de tweede helft 2020 is het model ook in Nederland leverbaar.

De komende tien jaar verwacht Volkswagen meer dan tien miljoen elektrische auto’s te gaan produceren. Daarvoor investeert de fabriek alleen al tot 2023 circa 9 miljard euro in elektrische mobiliteit.