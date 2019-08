VW en SEC moeten geschil zelf oplossen

De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC en automaker Volkswagen moeten proberen een geschil over het omvangrijke emissieschandaal in overleg de wereld uit te helpen. Dat heeft een Amerikaanse federale rechter in de zaak aan de strijdende partijen laten weten. Volgens hem pakt een onderling akkoord voor alle partijen voordeliger uit. Hij geeft ze daarvoor tot 4 oktober de tijd.

De SEC spande eerder een rechtszaak aan tegen het Duitse autoconcern. Volkswagen wordt er door de SEC van verdacht investeerders te hebben misleid door informatie over het gesjoemel achter te houden. De rechter zei nu dat procederen een kostbare aangelegenheid zal worden.

De SEC doet al formeel onderzoek naar de zaak sinds begin 2017. Het dieselschandaal kwam in september 2015 aan het licht. Volkswagen gaf toen toe op grote schaal emissietesten om de tuin te hebben geleid, waardoor dieselwagens schoner leken dan ze in werkelijkheid waren. De kwestie heeft Volkswagen al vele miljarden gekost.