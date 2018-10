VW en Ford samen in zelfrijdende wagens

De gesprekken tussen Volkswagen en Ford over een samenwerking zijn verbreed en gaan nu ook over zelfrijdende auto’s. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Eerder werd al bekend dat er werd gewerkt aan een samenwerking op het vlak van de ontwikkeling van pick-uptrucks en bedrijfswagens.

De samenwerking zou moeten zorgen voor flinke kostenbesparingen voor de autofabrikanten uit Duitsland en de Verenigde Staten. Automakers staan voor grote investeringen met de overgang naar elektrische auto’s en voertuigen die op andere energiebronnen rijden. Ook wordt er veel verwacht van zelfrijdende voertuigen, en ook daarvoor moet veel worden geïnvesteerd.

Volkswagen, het grootste autobedrijf ter wereld, kampt nog met de naweeën van het dieselschandaal die tientallen miljarden euro’s hebben gekost aan boetes, schadevergoedingen en reparaties. Ford staat aan de vooravond van een kostbare wereldwijde herstructurering en moet dus ook op de kleintjes letten.

Donderdag zei financieel topman Bob Shanks van Ford nog dat er geen beperkingen zijn in de overleggen met Volkswagen, zonder in te gaan op specifieke terreinen zoals zelfrijdende auto’s. „We hebben erg brede gesprekken over hoe we elkaar wereldwijd kunnen helpen.” VW liet enkel weten dat de gesprekken goed verlopen.

De samenwerking zou een van de grootste in de sector kunnen worden. Ford praat ook met de Indiase automaker Mahindra over een samenwerking voor de ontwikkeling van auto’s gericht op opkomende markten.