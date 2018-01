VW: dierproeven bij dieselgate waren fout

Volkswagen heeft z’n excuses aangeboden voor dierproeven waarbij apen uitlaatgassen moesten inademen van een Volkswagen Beetle. „We zijn ervan overtuigd dat de gekozen wetenschappelijke methode fout was en verontschuldigen ons voor het wangedrag.”

De test met de apen in 2014 was slechts een deel van de studie die moest aantonen dat de moderne dieselauto’s fors minder vervuilend zijn dan oudere exemplaren.

„Tien apen urenlang moedwillig uitlaatgas te laten in ademen om zo aan te tonen dat de schadelijke uitstoot is afgenomen is belachelijk”, zei minister-president Stephan Weil van de Duitse deelstaat Nedersaksen. Die staat is grootaandeelhouder van het autoconcern.

Volkswagen was niet de enige fabrikant. De organisatie die het onderzoek financierde werd ook gesponsord door BMW en Daimler.