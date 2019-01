VVN: Uber moet aan regels gewone taxi voldoen

Uber-chauffeurs moeten aan dezelfde regels voldoen die gelden voor gewone taxichauffeurs. Dat vindt Veilig Verkeer Nederland. De organisatie vindt het aantal ongelukken dat met Uber-taxi’s plaatsvindt, te hoog.

„Vier doden in zes weken tijd met Uber-chauffeurs! Tel daarbij het aantal ernstige en bijna-ongevallen op en je hoeft echt geen professor te zijn om te concluderen dat het tot hier en niet verder is”, aldus woordvoerder Rob Stomphorst in De Telegraaf.

„Deze bestuurders worden met hele scherp concurrerende prijzen betaald per rit en om een beetje geld te verdienen moeten ze heel wat rijden om brood op de plank te krijgen. Dat vertaalt zich in hard en onverantwoord rijgedrag.” Volgens Stomphorst gaat het vaak om jonge, onervaren chauffeurs. „Bovendien is het bizar dat de eisen voor Uber-chauffeurs veel minder hoog zijn, terwijl ze hetzelfde werk doen als taxichauffeurs die in een stad als Amsterdam zijn aangesloten bij een zogenaamde Toegelaten Taxi Organisatie (TTO).”