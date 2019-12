VVD: Zonder kerk niet uit bij antiwitwas

In het Kamerdebat over het antiwitwasregister UBO heeft de VVD dinsdag een amendement ingediend om de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen te laten vervallen. De partij wil dat kerken en moskeeën openbaar maken wie de zeggenschap in handen heeft.

De VVD wil onder meer zicht krijgen op moskeeën die gebruikmaken van „dubieuze financiering” uit het buitenland. Minister Hoekstra (Financiën) ontraadt het amendement, waarover volgende week wordt gestemd. Hij zei dat het kabinet gaat monitoren of de uitzondering in de toekomst wordt misbruikt.