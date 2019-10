VVD: „Van Veldhoven bron onrust PFAS”

VVD-Kamerlid Erik Ziengs vindt dat staatssecretaris Van Veldhoven verantwoordelijk is voor de onrust die de afgelopen maanden onder bouwers ontstond over de PFAS-norm.

„Wat in mijn beleving misging, is dat de staatssecretaris in juli een brief heeft gestuurd richting de overheden waarin ze aangegeven heeft dat er een tijdelijke strenge norm zou komen van 0,1 microgram per kilo grond. Door die actie heeft ze heel veel onrust veroorzaakt”, stelde Ziengs donderdag in het Algemeen Dagblad.

Dat was weliswaar niet haar bedoeling, zei hij. „Ze wilde de zaak weer lostrekken. Maar alles kwam juist plat te liggen.”

Het is volgens Ziengs goed dat Van Veldhoven nu met spoed aan het RIVM heeft gevraagd om met een nieuwe norm te komen zodat de bouw weer grond en bagger mag verplaatsen. De staatssecretaris wil dat de norm 1 december van kracht wordt.

De commissie-Remkes die het kabinet adviseert over het stikstofprobleem, komt met een vervroegd advies over de luchtvaartsector. Dat advies zou eigenlijk pas in mei 2020 komen maar komt op verzoek van het ministerie van Landbouw mogelijk nog dit jaar. Het ministerie heeft berichtgeving van de NOS hierover bevestigd. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zegt overigens dat de oplossing voor het stikstofprobleem niet bij de luchtvaart gezocht moet worden. De sector stoot relatief weinig stikstof uit.

Enzymen in veevoer

Het kabinet wil ook dat boeren hun koeien voer gaan geven waar specifieke enzymen aan zijn toegevoegd. De dieren stoten dan minder stikstof uit.

Ingewijden bevestigen aan de NOS dat dat een van de maatregelen is die het kabinet wil nemen om uit de stikstofcrisis te komen. Door de toegevoegde enzymen is het veevoer wel duurder, maar het kabinet wil die kosten wel dragen als het stikstofruimte oplevert.