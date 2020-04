VS willen reserve met maximaal 75 miljoen vaten olie aanvullen

De Amerikaanse regering is van plan de nationale oliereserve met maximaal 75 miljoen vaten aan te vullen. Dat maakte president Donald Trump maandagavond (lokale tijd) bekend.

De regering wil profiteren van de ingestorte olieprijs. „De prijs van olie staat op een niveau dat voor veel mensen interessant is”, zei Trump. De Amerikaanse oliereserve zou ongeveer 700 miljoen vaten ruwe olie kunnen bevatten.

De marktprijs van een vat Amerikaanse olie is maandag negatief geworden als gevolg van de coronacrisis. Dat betekent dat olieconcerns handelaren betalen om olie af te nemen, om te voorkomen dat de olieproductie in bepaalde velden moet worden stilgelegd. Het is voor het eerst dat de Amerikaanse olieprijs in de min zakt.

Door de maatregelen vanwege het coronavirus en de deels tot stilstand gekomen economie is de vraag naar olie fors afgenomen. Mensen hebben veel minder benzine nodig en ook de vraag naar kerosine voor de vliegtuigen is ingestort.