VS wil vergoeding van moederbedrijf Volkswagen

De Amerikaanse overheid, die een aandeelhouder is van de moedermaatschappij van Volkswagen, wil een vergoeding voor het diesel-schandaal. De VS vinden dat het moederbedrijf eerder aan de bel had moeten trekken toen ze er achter kwam dat er gesjoemeld werd, leert het op dinsdag gepubliceerde jaarverslag van Porsche SE.

De Amerikaanse overheid heeft zo’n 41.000 preferente aandelen van Porsche SE, de moedermaatschappij van VW en Porsche. De twee autobedrijven hadden altijd een nauwe relatie. Zo is de eerste Volkswagen auto ontworpen door de oprichter van Porsche. De hoogte van de vergoeding die de Amerikanen eisen is niet bekend.

Meerdere aandeelhouders van Porsche eisen een vergoeding vanwege het dieselschandaal. De claims hebben gezamenlijk een waarde van zo’n 1 miljard euro.