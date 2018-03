VS wil nicotinelimiet sigaretten verlagen

Sigaretten mogen straks in de Verenigde Staten waarschijnlijk nauwelijks nog nicotine bevatten. De Amerikaanse toezichthouder FDA zet nieuwe stappen richting een verlaging van de maximale hoeveelheid van de schadelijke stof in rookwaren.

De FDA wil dat sigaretten straks niet of nauwelijks nog verslavende hoeveelheden nicotine bevatten. Op die manier moet het makkelijker worden voor rokers om te stoppen en moeten rokers minder snel verslaafd raken. Volgens de FDA overlijden jaarlijks 480.000 mensen in de VS als gevolg van roken. De kosten worden geraamd op 300 miljard dollar per jaar aan directe gezondheidskosten en productiviteitsverlies.

De toezichthouder borduurt voort op een plan dat in de zomer voor het eerst werd bekendgemaakt. Er wordt nog gekeken naar wat een acceptabel nicotineniveau zou zijn. De tabakssector krijgt nu de gelegenheid zich voor te bereiden op de aanstaande wetswijziging. Sigarettenmakers kregen na de aankondiging een tikje op de beurs in New York.