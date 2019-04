„VS wil af van olie-ontheffing sancties Iran”

De Amerikaanse regering wil naar verluidt bepaalde ontheffingen van de sancties met Iran niet verlengen. Nu mogen diverse landen, waaronder China, nog wel olie kopen in Iran. Maar de Amerikanen zouden de druk op Teheran willen opvoeren, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De Verenigde Staten hadden eerder aan acht landen 180 dagen vrijstelling verleend om door te gaan met het kopen van Iraanse ruwe olie, ondanks Amerikaanse sancties tegen het land. Dit was op voorwaarde dat ze stappen zouden ondernemen om hun aankopen te verminderen en de import te beëindigen. De deadline voor het wel of niet verlengen van de afspraken is op 2 mei.

De Amerikaanse president Donald Trump liet de sancties tegen Iran in november vorig jaar opnieuw ingaan. Volgens Trump hield Teheran zich niet aan de afspraken uit het nucleaire akkoord van 2015 en werd stiekem toch gewerkt aan kernwapens.

Door het bericht zaten de olieprijzen maandag duidelijk in de lift. Een vat Amerikaanse olie noteerde tussentijds ruim 2 procent hoger op 65,49 dollar. Brent, de maatstaf voor olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, steeg bijna 3 procent in prijs en werd verhandeld voor 74,02 dollar per vat.