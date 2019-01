„VS weigeren handelsgesprekken met China”

De Amerikaanse regering weigert voorbereidende gesprekken aan te gaan met China, voorafgaand aan hoog bezoek uit Peking in Washington voor overleg over de handelsoorlog tussen beide economische grootmachten. Dat zeggen ingewijden rond de kwestie aan zakenkrant Financial Times.

China had voorgesteld twee viceministers deze week naar Washington te sturen voor voorbereidend overleg op de komst van vicepremier Liu He naar de Verenigde Staten later deze maand. Maar de Amerikaanse regering zou dit voorstel hebben afgeslagen vanwege gebrek aan vooruitgang in het slepende handelsconflict, onder meer rond intellectueel eigendom.

De VS en China hebben een wapenstilstand afgesproken in de handelsoorlog, waarbij geen nieuwe tarieven worden opgelegd. Die deadline verloopt op 1 maart. President Donald Trump heeft gedreigd flink meer heffingen op te leggen tegen China als er dan geen handelsdeal is gesloten.

Het Witte Huis liet aan zakenzender CNBC enkel weten dat de voorbereidingen voor het bezoek van vicepremier Liu aan Washington eind deze maand gewoon doorgaan. Hij zal dan praten met onder andere de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer.

Eerder leek het erop dat er juist vooruitgang werd geboekt in het handelsconflict. Zo zou Peking hebben aangeboden het handelsoverschot met de VS weg te werken, terwijl uit Washington berichten kwamen dat de Amerikaanse overheid zou overwegen te stoppen met haar hoge importtarieven op Chinese producten, of deze af te bouwen. Eerder deze maand liet president Trump nog weten dat de handelsgesprekken tussen de VS en China erg goed liepen.