VS verhogen heffing op Chinees product

De Verenigde Staten hebben de importheffing op miljarden aan Chinese goederen met ingang van vrijdag verhoogd van 10 naar 25 procent. China betreurt de stap en geeft aan dat het hard zal terugslaan.

Het zijn voornamelijk consumentengoederen zoals meubilair, auto-onderdelen, kleding, pc’s en speelgoed die door de verhoging worden getroffen. Die vertegenwoordigen een waarde van 200 miljard dollar (178 miljard euro). Het Witte Huis zegt dat later ook vrijwel alle overige import uit China, ter waarde van nog eens 325 miljard dollar, zal worden belast.

Gary Shapiro, topman bij de Amerikaanse Consumer Technology Association, zegt dat de tarieven zullen worden betaald door Amerikaanse consumenten en bedrijven, niet door China, zoals president Donald Trump heeft beweerd. „De tarieven hebben de Amerikaanse technologiesector al een miljard dollar per maand meer gekost.”

De invoering van de hogere tarieven komt halverwege een tweedaags handelsoverleg in Washington tussen de VS en China, die al maanden in een handelsoorlog verwikkeld zijn. Het ministerie van Handel in China zei dat de onderhandelingen worden voortgezet en te hopen „dat beide landen elkaar halverwege kunnen ontmoeten om het probleem door samenwerking op te lossen.”

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer brachten donderdagavond van de eerste dag verslag uit aan president Trump. Het Witte Huis liet daarna weten dat de onderhandelingen worden voortgezet. Over tussentijdse resultaten werd niets bekendgemaakt. De Chinese delegatie staat onder leiding van vice-premier Xiu He.

Trump acht hij het nog steeds mogelijk dat de twee grootmachten deze week een handelsovereenkomst bereiken. Volgens de president hebben de importheffingen de VS in een jaar tijd al meer dan 100 miljard dollar opgeleverd.

Onderhandelingen China en VS vrijdag verder