VS trekt landingsrechten Chinese luchtvaartmaatschappijen in

De Verenigde Staten gaan de landingsrechten van Chinese luchtvaartmaatschappijen intrekken. Dat gebeurt halverwege deze maand, maar president Donald Trump kan er eventueel nog voor kiezen dat eerder te doen.

De stap komt als reactie op een beslissing van China om het aantal vluchtbewegingen van buitenlandse maatschappijen te beperken in de strijd tegen het coronavirus. Volgens de VS maakt dat voor Amerikaanse maatschappijen onmogelijk om hun vluchten naar China weer te herstarten.

De maatregel van de VS is gericht tegen de Chinese maatschappijen Air China, China Eastern, China Souther en Xiamen Airlines. Die zijn tijdens de coronacrisis gewoon door blijven vliegen naar de VS, zij het minder vaak. Het is niet duidelijk wat de gevolgen van de beslissing zijn voor vrachtvluchten tussen de Verenigde Staten en China. Door de crisis worden juist meer artikelen, vaak ook medische hulpmiddelen, met luchtvracht vervoerd.

De spanning tussen China en de VS loopt de laatste weken weer hoog op. De VS stelde dat Hongkong niet meer autonoom is door de veiligheidswet voor de stadstaat die China erdoorheen drukte, waarna China besloot de inkoop van Amerikaanse landbouwproducten te verminderen.