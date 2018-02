„VS straks ‘s werelds grootste olieproducent”

De Verenigde Staten zijn hard op weg om de grootste olieproducent ter wereld te worden. Volgens een nieuw rapport van het Internationale Energieagentschap (IEA) zijn de Amerikanen hun winning van schalie-olie momenteel zo stevig aan het opvoeren dat de olieproductie in de VS ergens in de loop van dit jaar die van Saudi-Arabië en Rusland voorbij kan streven.

De Amerikaanse productiedrift is een hard gelag voor de OPEC-landen en Rusland die juist afspraken hebben gemaakt om hun productie te beperken. Dat hebben ze gedaan om de olieprijs op te krikken. Dat lukte het kartel tot nog toe aardig. Maar volgens de nieuwe prognoses van IEA zullen de olievoorraden in de wereld dit jaar mogelijk weer harder toenemen dan de vraag naar olie. Dat zet de prijzen waarschijnlijk weer onder druk.

Schalie-olie is olie die nog gevangen zit in gesteenten. Deze wordt gewonnen door middel van boringen waarbij het gesteente met allerlei chemicaliën en kleine ondergrondse explosies wordt gebroken. Volgens het IEA is deze manier van oliewinning in de VS in een tweede stroomversnelling beland.

De vorige keer dat dit gebeurde was enkele jaren terug. Toen voerden de Amerikanen hun productie zo sterk op dat een wereldwijd overaanbod ontstond en de olieprijzen zwaar onder druk kwamen te staan. Saudi-Arabië weigerde vervolgens een hele tijd om zijn productie te verlagen. De Arabieren probeerden door de prijs verder omlaag te laten gaan hun Amerikaanse schalieconcurrenten uit te schakelen.

Inmiddels lijken de Amerikanen terug van weggeweest. Ze hebben de afgelopen jaren flink in de kosten gesneden. Mogelijk bereikt de productie in het land eind dit jaar de 11 miljoen vaten per dag. Onlangs werd nog voor het eerst in bijna vijftig jaar de grens van 10 miljoen vaten geslecht.