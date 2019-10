VS steunen toetreding Brazilië tot OESO

De Verenigde Staten staan achter het bid van Brazilië om toe te treden tot de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Dat bevestigde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo donderdag.

De OESO is een samenwerkingsverband van 36 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te stemmen. Ook Nederland is hierbij aangesloten.

„We zijn enthousiaste voorstanders van toetreding van Brazilië en de Verenigde Staten zullen een grote inspanning leveren om dit te ondersteunen”, zei Pompeo.

Hij stuurde eind augustus een brief aan de OESO ter ondersteuning van de toetreding van Argentinië en Roemenië, maar zei daarin niets over Brazilië, volgens twee Brazilianen die de brief hebben ingezien. „De inhoud van die brief geeft niet juist weer hoe de Verenigde Staten staan ten opzichte van de de uitbreiding van de OESO”, reageerde Pompeo.