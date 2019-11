‘VS staan zaken doen met Huawei langer toe’

De Amerikaanse regering is van plan een vergunning te verlengen die het voor bedrijven mogelijk maakt om met het Chinese Huawei handel te drijven. The New York Times meldt dat op basis van ingewijden.

Huawei werd eerder dit jaar op een zwarte lijst gezet, omdat de maker van smartphones en telecomapparatuur een gevaar voor de Amerikaanse nationale veiligheid zou zijn. Om bedrijven de tijd te geven zich aan te passen, gaf het ministerie van Economische Zaken hen tijdelijk respijt, zodat ze toch zaken konden blijven doen met Huawei. Die licentie liep maandag af, maar wordt volgens de krant dus verlengd.