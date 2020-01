VS schorten sancties op tegen dochter Chinese scheepvaartreus

De Verenigde Staten hebben de sancties opgeschort tegen een dochter van het Chinese scheepvaartconcern COSCO. De onderneming werd ervan beschuldigd Iraanse olie te verschepen, terwijl dit van de Amerikaanse overheid niet meer mag.

Het betreffende onderdeel van COSCO was in september samen met nog een andere dochteronderneming op een Amerikaanse zwarte lijst gezet. Die zet zorgde voor een wereldwijde stijging van de transportprijzen en verstoorde zo de scheepvaartmarkt.

Washington heeft nu slechts een van de twee COSCO-dochters van de zwarte lijst gehaald. Zo denken de Amerikanen hun invloed op China te behouden en tegelijk COSCO te kunnen dwingen te stoppen met het verschepen van Iraanse olie.

China is ’s werelds enige grote importeur van Iraanse olie, ondanks sancties op de aardolie-export van Teheran die president Donald Trump in 2018 eenzijdig opnieuw heeft ingevoerd. Dat deed de Amerikaanse president na het terugtrekken van de VS uit het zogeheten atoomakkoord uit 2015.