VS schorten betaling importheffingen tijdelijk op

Producenten en importeurs van veel artikelen waarop de Verenigde Staten importheffingen hebben ingesteld, hoeven die tarieven voorlopig niet te betalen.

Vanwege de coronacrisis mogen ondernemingen hun betaling met maximaal negentig dagen uitstellen, heeft de Amerikaanse minister van Financiën Mnuchin maandag bekendgemaakt.

De stap is bedoeld om bedrijven de kans te geven hun geld te gebruiken om de economische gevolgen van de aanpak van de coronapandemie het hoofd te bieden. „Dit zal Amerikaanse banen beschermen en bedrijven door deze tijd heen helpen”, aldus Mnuchin.

Het uitstel wordt niet gegeven voor importheffingen die bedoeld zijn om dumping tegen te gaan of tarieven die zijn ingesteld in de handelsoorlog met China. Ook de tarieven die de VS op Europese producten in rekening brengen als tegenmaatregel voor staatssteun die vliegtuigfabrikant Airbus kreeg, moeten nog gewoon worden afgedragen.

De Republikeinen staan op het punt een deal te sluiten met de Democraten over extra geld om kleine ondernemingen in de VS te helpen die getroffen zijn door de coronacrisis. Dat heeft de Amerikaanse president Trump zondag gezegd tijdens zijn dagelijkse persconferentie. Hij verwachtte dat de deal maandag rond zou komen.

Een overeenkomst zou een einde betekenen aan een patstelling tussen beide partijen over een verzoek van Trump om 250 miljard dollar (230 miljard euro) toe te voegen aan een leenprogramma voor kleine bedrijven. Het Congres heeft dit programma vorige maand vastgesteld als onderdeel van een coronavirus-hulpplan ter waarde van 2,3 biljoen dollar. Maar al snel bleek dat niet voldoende te zijn voor kleine ondernemers.

De opgelopen beurskoersen op Wall Street bewijzen volgens beleggers het succes van de crisisaanpak in de Verenigde Staten, aldus Trump. Volgens de president zijn de financiële markten slim, briljant zelfs. „En in hun ogen hebben wij het goed gedaan.”