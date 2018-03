’VS onderzoekt crowdfunding crypto’s’

De Amerikaanse beurswaakhond SEC onderzoekt zogenoemde initial coin offerings (ICO’s), meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Via ICO’s bieden bedrijven digitale munten aan die recht geven op bijvoorbeeld een product of dienst waar nog aan wordt gewerkt, of een deel van de toekomstige winst. Het is een vorm van crowdfunding, waar nauwelijks toezicht op is en misbruik op de loer ligt.

Bij dergelijke transacties is vaak geen bedrijfsmodel voorhanden en in veel gevallen gaan de initiatiefnemers er met het geld vandoor. De beurswaakhond heeft van tientallen bedrijven nu informatie opgevraagd, aldus de Amerikaanse zakenkrant.

De markt voor ICO’s was vorig jaar goed voor 6,5 miljard dollar. Kenners menen dat investeringen zeer riskant zijn. Vorig jaar zou bijna de helft van de nieuwe ICO’s zijn geflopt of ging het bedrijf erachter failliet.