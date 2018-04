VS-minister wil naar China voor overleg

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin is „voorzichtig optimistisch” over een akkoord tussen China en de VS in het aanhoudende handelsconflict tussen de landen. De bewindsman overweegt binnenkort naar China af te reizen.

Kenners waarschuwen al langer dat de oplopende handelsspanningen tussen de economische grootmachten de wereldwijde economische groei in de weg zitten. Ook tijdens de bijeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dit weekend spraken knappe koppen hun zorgen uit. Juist nu kent de mondiale economie de sterkste opleving in zeven jaar. Het handelsconflict wordt als een bedreiging beschouwd.

Mnuchin zei dat de reis nog niet staat gepland. Ook deed hij geen uitspraken over timing. De Chinese overheid zei in een reactie op de berichten een dergelijke stap van de Amerikanen te verwelkomen.