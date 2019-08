‘VS kunnen handelsoorlog niet winnen’

China heeft een betere onderhandelingspositie in het handelsconflict met de Verenigde Staten. Dat schrijft Kristina Hooper, strateeg wereldwijde markten bij vermogensbeheerder Invesco, in een nieuw rapport. Ze stelt dat er een „kleine maar groeiende kans” is dat de VS op korte termijn capituleren en kleine concessies zullen doen om tot een handelsovereenkomst met China te komen.

„China heeft meer instrumenten om de negatieve effecten van importtarieven te pareren”, aldus de deskundige. „China heeft hierdoor een langere adem dan de VS. Ik ben het eens met de voormalige directeur van de Amerikaanse National Economic Council, Gary Cohn, die stelt dat de VS een handelsoorlog met China niet kunnen winnen.”

De Invesco-strateeg benadrukt dat China heeft gezegd dat het land zich niet onder druk laat zetten of chanteren. Volgens Hooper is de recente waardedaling van de Chinese munt ten opzichte van de dollar daarom goed nieuws voor de Chinezen. „Dit stelt China in staat de nieuwe importtarieven beter te doorstaan. Het suggereert bovendien dat China zich niet laat dwingen tot een handelsovereenkomst met de VS, met voorwaarden die voor China onbevredigend zijn.”