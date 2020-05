VS krijgen corona-vaccin van Sanofi na ontwikkeling het eerst

Amerikanen zullen als eersten ter wereld het vaccin tegen het coronavirus van de Franse farmaceut Sanofi in handen krijgen wanneer het succesvol is ontwikkeld. Dat heeft CEO van Sanofi Paul Hudson gezegd in een interview met Bloomberg. De Verenigde Staten krijgen voorrang op het medicijn, omdat het land als eerste het vaccin-onderzoek van Sanofi financierde.

„De overheid van de VS heeft het recht op een grootste eerste bestelling, omdat zij risico heeft genomen met haar investering”, zei Hudson. De Verenigde Staten zeiden in februari, toen ze een samenwerkingsverband aangingen met de farmaceut, dat zij „verwachten de eerste ladingen te krijgen, omdat wij hebben geholpen bij de productie”.

Hudson waarschuwde dat Europa achterop dreigt te raken als het niet meer moeite doet om bescherming te vinden tegen het coronavirus. Ook China spant zich sterk in om een vaccin te bemachtigen, zei Hudson. „Die twee grote economieën worden als eerst gevaccineerd. Daarom vind ik het belangrijk om aan te kaarten dat Europa niet achterop moet raken.”

Sanofi is een van de grotere spelers onder de tientallen farmaceutische bedrijven die op zoek zijn naar een corona-vaccin. Branchegenoten als Johnson & Johnson en Inovio Pharmaceuticals zijn eveneens in de race.