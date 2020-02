VS komen met nieuwe beschuldigingen tegen Huawei

Justitie in de Verenigde Staten heeft een reeks nieuw beschuldigingen geuit aan het adres van Huawei. Het Chinese telecomconcern zou onder andere hebben geprobeerd bedrijfsgeheimen te stelen van zes Amerikaanse bedrijven, staat in een vernieuwde aanklacht tegen het bedrijf.

Amerikaanse openbaar aanklagers beschuldigden de maker van netwerkapparatuur en smartphones eerder al van het schenden van handelssancties tegen Iran. De financieel topvrouw van Huawei, Meng Wanzhou, werd het najaar van 2018 in Canada aangehouden wegens de zaak. Ze probeert in dat land uitlevering aan de VS via een rechtszaak te voorkomen.

De eerdere aanklachten tegen Huawei zorgden voor extra spanningen tussen de VS en China, te midden van de handelsoorlog die de twee grootmachten uitvochten. Het Witte Huis besloot Huawei ook op de zwarte lijst te zetten, omdat het bedrijf een risico voor de nationale veiligheid zou zijn. Via achterdeurtjes in technologie van Huawei zou spionage mogelijk zijn.