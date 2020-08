VS komen met importheffing op Canadees aluminium

President Donald Trump kondigde donderdag aan dat hij opdracht heeft gegeven om een tarief van 10 procent op Canadees aluminium opnieuw in te voeren. Hij zei dat Amerika’s belangrijkste handelspartner de Amerikaanse markt overspoelde met het metaal.

„Canada profiteerde zoals gewoonlijk van ons”, zei Trump tijdens een toespraak in een Whirlpool-wasmachinefabriek in Clyde, Ohio. „Ik heb een verklaring ondertekend die de Amerikaanse industrie verdedigt door de aluminiumtarieven opnieuw in te voeren voor Canada”, zei hij.

Trump had Canadese producten vrijgesteld van de tarieven als onderdeel van de USMCA-vrijhandelsovereenkomst met Mexico en de Verenigde Staten, op voorwaarde dat ze „ons land niet overspoelen met export en al onze aluminiumbanen om zeep helpen. Canadese aluminiumproducenten hebben die verplichting verbroken”, zei hij.

In Ottawa noemde vicepremier Chrystia Freeland de tarieven „ongerechtvaardigd en onaanvaardbaar” en beloofde zij „snel tegenmaatregelen op te leggen. In de tijd van een wereldwijde pandemie en een economische crisis is het laatste dat Canadese en Amerikaanse arbeiders nodig hebben, nieuwe tarieven die de kosten voor fabrikanten en consumenten zullen verhogen, de vrije handelsstroom belemmeren en de provinciale en staatseconomieën schaden”, zei ze.

De tarieven, die op 16 augustus van kracht worden, zijn een reactie op wat Washington het afgelopen jaar een „stijging” van 27 procent van de aluminiumimport uit Canada noemde, die „de binnenlandse aluminiumproductie dreigt te schaden”. „Ik heb vastgesteld dat de met Canada overeengekomen maatregelen geen effectief alternatief bieden om de dreigende aantasting van onze nationale veiligheid door de invoer van aluminium uit Canada aan te pakken”, zei Trump.