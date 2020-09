‘VS kijken nu ook naar belangen Tencent in gamebedrijven’

Na TikTok en WeChat heeft de Amerikaanse overheid nu ook extra aandacht voor Tencent, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De Chinese internetreus heeft belangen in een reeks gamebedrijven en dat is mogelijk gevaarlijk voor de nationale veiligheid, menen de Amerikanen. Die hebben bij de gamebedrijven informatie opgevraagd over de extra maatregelen die zij nemen om de gegevens van hun gebruikers veilig te houden.

Tencent heeft onder meer een tak die games uitgeeft en is daarmee eigenaar van het Amerikaanse Riot Games, het bedrijf achter League of Legends. Ook hebben de Chinezen 40 procent van Epic Games, de maker van het zeer populaire spel Fortnite, in handen. Ook in Activision Blizzard, een van de grootste gamesmakers ter wereld, heeft Tencent een klein belang.

Bloomberg schat de Amerikaanse bezittingen van Tencent op een waarde van zeker 22 miljard dollar. Die zouden goed zijn voor 6 à 7 procent van de omzet van het Chinese bedrijf.