„VS heeft producten Tata Steel nodig”

De producten van Tata Steel in IJmuiden versterken de Amerikaanse economie. Amerikaanse bedrijven zijn afhankelijk van de hoogwaardige staalproducten, die in de Verenigde Staten niet worden gemaakt, stelt het voormalige Hoogovens in een reactie op de door president Donald Trump ondertekende staalheffing.

Het bedrijf vraagt de Nederlandse overheid en de Europese Commissie ervoor te zorgen dat de VS geen importheffingen zet op producten uit Europa. Tata wil hoe dan ook een uitzondering voor zijn producten „aangezien wij geen staal dumpen, ons staal geen bedreiging vormt voor de nationale veiligheid van de VS en Amerikaanse bedrijven afhankelijk zijn van ons staal”, aldus directievoorzitter Theo Henrar van Tata Steel Nederland.

Tata Steel Nederland levert onder meer staal aan bedrijven als machinebouwer Caterpillar en batterijenmaker Duracell. Ook zijn blik- en autofabrikanten uit de VS klant van Tata.

Ook ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME en de Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie vinden dat het kabinet en de EU aan zet zijn om de staalheffing tegen te houden. „Ik roep de EU en het kabinet op om de voet tussen de deur te zetten die de komende dagen nog op een kier staat”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming.

Volgens FME en VNMI ontstaat er al snel schade als er geen uitzondering voor Europa wordt gemaakt. „Er zijn momenteel al scheepsladingen met staal onderweg naar de VS. Deze worden dan direct geraakt door de importheffing.”