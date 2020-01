VS-gezant: Trump verheugt zich op nauwere banden met Londen

De Amerikaanse president Donald Trump ziet er erg naar uit om de banden met Groot-Brittannië aan te halen na de brexit. Over Amerikaans-Britse onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord is Trump dan ook optimistisch. Dat verklaarde de Amerikaanse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk Woody Johnson.

„Hij heeft tientallen keren gezegd erg blij te zijn met het vooruitzicht van nauwere banden. En ook dat het erg belangrijk is dat onze welvaart en veiligheid sterk met elkaar verbonden zijn”, zei de diplomaat op radiozender LBC. De ambassadeur opperde ook dat een spoedig akkoord tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de Britten een betere onderhandelingspositie biedt tegenover de Europese Unie.

Ondanks de positieve vooruitzichten tekenen zich ook al mogelijke knelpunten voor een nieuwe handelsdeal af. Zo onderstreepte de Britse minister voor milieu Theresa Villiers deze week de geldende criteria voor voedselveiligheid streng te bewaken bij handelsgesprekken met de Amerikanen. Zo beloofde ze nooit in te stemmen met de import van Amerikaanse chloorkip, zoals met chlooroplossing ontsmet kippenvlees in de volksmond is gaan heten. Dat kan een probleem worden als de regering van Trump bredere toegang tot de Britse vleesmarkt eist voor Amerikaanse bedrijven.