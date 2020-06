VS-gezant: tijd om te onderhandelen over importtarieven

De Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer vindt het tijd om opnieuw te onderhandelen over tarieven bij de Wereldhandelsorganisatie WTO. Volgens hem zijn de importtarieven van de Amerikanen te laag in vergelijking met die van andere landen. Dat gaat hij woensdag zeggen in de Amerikaanse senaat.

De Amerikaanse president Trump en zijn regering klagen al veel langer over oneerlijke handelstarieven. Zo heft de Europese Unie een hoger importtarief op Amerikaanse auto’s, dan de Amerikanen heffen op Europese auto’s. „Veel grote economieën houden zeer hoge tarieven aan, veel hoger dan die van de Verenigde Staten”, zegt handelsgezant Lighthizer. Volgens hem moeten Amerikaanse bedrijven en werknemers beter worden beschermd, zeker tijdens de coronacrisis.

Volgens de regels van de WTO moeten de Amerikanen aangeven welke tarieven ze willen veranderen en dat moet andere landen aanmoedigen om met VS in onderhandeling te gaan over concessies. Als die onderhandelingen mislukken, kan Trumps regering eenzijdig de tarieven verhogen.