„VS en China zijn er op sommige punten al uit”

De Verenigde Staten en China zijn het in hun handelsoverleg al min of meer eens op het vlak van wisselkoersen en op de manier om toe te zien op de naleving van die afspraken. Maar er spelen nog diverse andere kwesties. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin gezegd op een bijeenkomst in Washington.

De bewindsman benadrukte dat er momenteel hard aan een deal wordt gewerkt. Zo had hij dinsdag nog een uitgebreid telefoongesprek met de Chinese vicepremier Liu He. Vrijdag is er weer een druk programma. Maar Mnuchin wilde niet speculeren over een mogelijke datum voor het beëindigen van de handelsoorlog.

„Als het lukt om een deal te bereiken, dan betekent dat een significante verandering in de relatie tussen de VS en China”, aldus de Amerikaan. Het zal volgens hem om een „erg gedetailleerd document” gaan, dat meer zaken omvat dan waar beide grootmachten ooit eerder afspraken over hebben gemaakt.

De minister sprak op jaarlijkse bijeenkomst van The Bretton Woods Committee, een netwerk van prominente wereldburgers. Daar herhaalde hij verder dat de insteek van de VS steeds is om te zorgen voor „eerlijke concurrentie”. Dat betekent bijvoorbeeld dat China wisselkoersen niet zou moeten gebruiken om zijn producten op de internationale markt aantrekkelijk geprijsd te maken. Ook moeten de afspraken met China volgens Mnuchin goed zijn voor bijvoorbeeld Amerikaanse werknemers en boeren.