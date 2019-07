VS en China praten weer over handelsoorlog

Chinese en Amerikaanse topfunctionarissen hebben elkaar dinsdag in China gesproken. Doel is uit de huidige patstelling komen.

Beide landen houden elkaar nu in de houdgreep. Ze hebben allebei last van de economische gevolgen van de handelsoorlog die nu al meer dan een jaar woedt.

Zo groeide het bruto binnenlands product (bbp) van China in het tweede kwartaal van 2019 slechts met 6,2 procent, het langzaamste groeipercentage sinds 1992. Bovendien daalde in het afgelopen half jaar de Chinese import met 7,3 procent en de export met 1,3 procent.

Ook de Amerikaanse economie heeft last van de handelsoorlog. Op de financiële markten wordt alom rekening gehouden met een renteverlaging met een kwart procentpunt door de Federal Reserve (Fed), de Amerikaanse centrale bank. Reden: de mindere economische vooruitzichten.

Over het succes van de handelsgesprekken in China zijn kenners sceptisch. Handelsgezant Lighthizer en minister van Financiën Mnuchin zullen ongetwijfeld hun best doen in China, maar zolang president Trump olie op het vuur blijft gooien, komen zijn vertegenwoordigers geen steek verder.

Trump dreigde onlangs nog met nieuwe importheffingen op Chinese goederen. Ook zei hij vorige week dat een handelsdeal nog wel even op zich zal laten wachten, mogelijk tot na de presidentsverkiezingen in 2020. China zou volgens Trump liever een deal willen sluiten met een Democraat.