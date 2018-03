VS en China praten over stoppen heffingen

De Verenigde Staten en China spreken over het opheffen van importheffingen. „We hebben heel productieve gesprekken met hen”, zei de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin tegen Fox News Sunday. „Ik ben voorzichtig hoopvol dat we een akkoord bereiken.”

Vrijdag werden de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium van kracht die vooral ’s werelds grootste staalproducent China zouden raken. President Donald Trump kondigde daarnaast aan importheffingen van 50 miljard tot 60 miljard dollar te willen heffen op Chinese producten. Als reactie kondigde het land tegenmaatregelen aan ter waarde van 3 miljard dollar.

„We zijn niet bang voor een handelsoorlog”, zei Mnuchin. „Maar het is niet ons doel. In een onderhandeling moet je bereid zijn om actie te ondernemen.” Volgens de minister zijn beide landen het eens dat ze de heffingen moeten reduceren en proberen een akkoord te bereiken over wat eerlijke handel volgens hen is.