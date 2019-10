‘VS en China akkoord over gedeeltelijke deal’

De Verenigde Staten en China hebben een akkoord bereikt over een gedeeltelijk handelsakkoord. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De gedeeltelijke deal zou een staakt-het-vuren in de handelsoorlog tussen de twee landen kunnen inleiden en een opmaat kunnen zijn voor een breder handelsakkoord dat presidenten Donald Trump en Xi Jinping later dit jaar kunnen ondertekenen.

China zou volgens de ingewijden toezeggingen hebben gedaan op het gebied van landbouwproducten. De VS zouden op hun beurt importheffingen verlagen. Het akkoord is echter nog voorlopig van aard. President Trump ontvangt later vrijdag de Chinese vicepremier Liu He op het Witte Huis. Hun gesprek kan nog van invloed zijn op het akkoord.

China en de VS liggen al anderhalf jaar met elkaar in de clinch over een handelsdeal. Een deal die de twee landen eerder bereikte ging in mei toch niet door.