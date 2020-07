VS dreigen weer met sancties over gasleiding Nord Stream 2

De Verenigde Staten hebben opnieuw gedreigd met sancties voor bedrijven en investeerders die zijn betrokken bij de aanleg van de gaspijplijn Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland. Het dreigement kwam van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

President Donald Trump tekende vorig jaar wetgeving waarmee de VS strenge economische sancties kunnen opleggen aan ondernemingen die zijn betrokken bij de aanleg. Washington is tegen de pijpleiding, omdat Moskou daarmee meer invloed in West-Europa zou krijgen. Nord Stream 2 loopt vanuit Rusland naar Duitsland via de Oostzee. Volgens Rusland zijn de Amerikaanse sancties oneerlijk en druisen ze in tegen internationale wetgeving. Ook Duitsland is niet blij met de Amerikaanse inmenging.

Ook rond de gaspijpleiding TurkStream kunnen Amerikaanse sancties komen, aldus Pompeo. Die moet gas via de Zwarte Zee gaan vervoeren van Rusland naar Turkije en landen in het zuidoosten van Europa.