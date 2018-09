„VS dicht bij NAFTA-deal zonder Canada”

De Verenigde Staten staan op het punt de onderhandelingen voor een nieuw Noord-Amerikaans handelsverdrag voort te zetten zonder Canada. Economisch adviseur van het Witte Huis Kevin Hassett zei vrijdag dat het bijna zover is dat alleen nog maar met Mexico wordt gesproken.

De VS, Mexico en Canada vormen sinds de jaren negentig een vrijhandelszone. President Donald Trump noemde het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsverdrag NAFTA meerdere keren „de slechtste deal ooit” voor de VS en dreigde de afspraken op te zeggen.

Er is nog maar iets meer dan een week over tot de deadline van 1 oktober voor er een nieuwe tekst moet liggen voor een verdrag. Volgens Hassett dringt de tijd. Hij zegt verbaasd te zijn dat Canada niet instemt met de door de VS en Mexico opgestelde voorstellen voor een nieuw verdrag. Het Canada van premier Justin Trudeau is een ferme criticaster van het beleid van Trump, onder meer ten aanzien van migratie.