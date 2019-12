VS denken nu ook aan heffingen op Goudse en Edammer kazen

De Verenigde Staten denken nu ook aan hoge importheffingen op Edammer kaas en Gouda kaas. Dat blijkt uit een document dat de Amerikaanse overheid deze week publiceerde, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNBC. De heffingen zijn het gevolg van een beslissing van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) dat de VS mogen terugslaan vanwege verboden Europese staatssteun aan vliegtuigbouwer Airbus.

De WTO bepaalde al in oktober dat de VS heffingen mogen instellen op 7,5 miljard dollar aan Europese goederen. In eerste instantie ontsprongen Nederlandse kazen nog grotendeels de dans, maar nu bestaat alsnog de kans dat Edammer kaas en Gouda kaas te maken krijgen met tarieven met een hoogte tot 100 procent.

De mogelijke hogere heffingen gelden niet alleen op kaas. Ook een reeks andere producten staat op de lijst. Verder kunnen de tarieven op producten die al eerder op een lijst stonden ook nog worden verhoogd tot maximaal 100 procent. Er loopt nu in Washington een inspraakprocedure. Daarna nemen de VS een definitieve beslissing.